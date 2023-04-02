Россия держит в Черном море пять боевых кораблей, два из них – носители "калибров"
По состоянию на утро 2 апреля Россия держит в Черном море пять боевых кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр"
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в facebook.
"По состоянию на 2 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что за сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море – 6 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Черное море – 0 судов, из них 0 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что 28 марта в Черном море было 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр".
- В Черном море по состоянию на 29 марта на боевом дежурстве находились четыре вражеских корабля, среди них один носитель "калибров", общий залп – 4 ракеты.
- 31 марта спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что взрывы на железнодорожных путях в Джанкое ограничили количество "калибров" в Черном море.
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