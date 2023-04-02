Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщают в facebook.

"По состоянию на 2 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится 5 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: в Азовское море – 6 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Черное море – 0 судов, из них 0 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.