Россия держит в Черном море один ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
На боевом дежурстве в Черном море Российская Федерация держит три своих корабля, в том числе один ракетоноситель, залп которого составляет до четырех крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в facebook.
В Азовском море, по данным ВМС, присутствует одно вражеское судно. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, среди которых – один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".
Фото: facebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины
- По состоянию на 18 мая Россия удерживает на боевом дежурстве в Черном море четыре корабля, в том числе один носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп – 4 ракеты.
- В ночь на 19 мая силы противовоздушной обороны уничтожили три крылатых ракеты и 16 ударных дронов, которыми российская оккупационная армия атаковала Украину.
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