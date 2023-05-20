Россия держит в Черном море один ракетоноситель с четырьмя "калибрами"

Об этом военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в facebook.

В Азовском море, по данным ВМС, присутствует одно вражеское судно. В Средиземном море на боевом дежурстве находятся до семи российских кораблей, среди которых – один ракетоноситель с четырьмя "Калибрами".

Фото: facebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины