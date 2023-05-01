Россия держит в Черном море два ракетоносителя с 8 "калибрами"
По состоянию на утро 1 мая Россия удерживает в Черном море восемь кораблей, из которых два – носители крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 8 ракет.
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
В Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей средних нет.
В Средиземном море находятся четыре корабля, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 16 ракет.
- Вечером 30 апреля в Черном море было 11 вражеских кораблей .
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