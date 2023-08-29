Россия держит в Черном море 4 вражеских корабля, ракетоносители отсутствуют
В Черном и Азовском морях нет ракетоносителей, они заведены в порты базирования
Об этом сообщили в facebook ВМС ВСУ.
По состоянию на 09:00 29 августа, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля; в Азовском море – 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 24 ракет.
Фото: facebook ВМС ВСУСтало также известно, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским каналом совершили: в Азовское море – 23 судна, из них 5 двигалось из пролива Босфор; в Черное море – 11 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
- По состоянию на 28 августа на боевом дежурстве в Черном море находились шесть вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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