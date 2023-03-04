Россия держит в Черном море 3 ракетоносителя, возможен залп "калибров" - 16 ракет

Об этом сообщили в Минобороны.

"В Черном море на боевом дежурстве - 16 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп 16 ракет; в Азовском море - 1 вражеский корабль", - сообщили в пресс-службе.

В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты.