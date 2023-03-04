Россия держит в Черном море 3 ракетоносителя, возможен залп "калибров" - 16 ракет
По состоянию на утро 4 марта российская армия удерживает в акватории Черного моря 16 кораблей, 3 из них – носители "калибров", и их общий залп может составить 16 ракет
Об этом сообщили в Минобороны.
"В Черном море на боевом дежурстве - 16 вражеских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр" общий залп 16 ракет; в Азовском море - 1 вражеский корабль", - сообщили в пресс-службе.
В Средиземном море находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп - 72 ракеты.
- Напомним, 28 февраля Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" отметила , что, учитывая сроки по предварительной атаке и активность вражеской авиации, беспилотников и шахедов – это все может свидетельствовать о подготовке к новой массированной атаке врага.
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