Россия держит в Черном море 17 кораблей, из них три ракетоносителя

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Эти ракетоносители могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр".

В Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракет на них нет.

В Средиземном море находятся 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.