Россия держит в Черном море 17 кораблей, из них три ракетоносителя
По состоянию на 10 мая Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 17 кораблей, из которых три – носители крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Эти ракетоносители могут быть снаряжены 24 ракетами "Калибр".
В Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракет на них нет.
В Средиземном море находятся 5 кораблей, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 4 ракет.
- 8 мая в Черном море было 15 вражеских кораблей, из них четыре ракетоносителя.
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