Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет
Российский агрессор продолжает террор и держит наготове в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Рядом с ракетными носителями РФ разместила один большой десантный корабль.
"В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 ВДК", - говорится в отчете.
- За день, 21 июля, украинская авиация нанесла удары по пяти опорным пунктам РФ на Юге и скоплению врагов Николаевской области.
- Вражеские бойцы, воюющие на Юге Украины в 34-й отдельной мотострелковой бригаде , отказываются идти в бой.
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