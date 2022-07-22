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Россия держит в Черном море 16 крылатых ракет

22 июля, 2022 пятница
01:13
война с Россией

Российский агрессор продолжает террор и держит наготове в Черном море 16 крылатых ракет типа "Калибр"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Рядом с ракетными носителями РФ разместила один большой десантный корабль.

"В Черном море корабельная группировка врага без изменений продолжает поддерживать напряжение угрозы ракетного удара 16 "Калибрами" на двух кораблях. Рядом с ними 1 ВДК", - говорится в отчете.

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