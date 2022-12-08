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Россия держит в Черном и Средиземном морях корабли с 80 "калибрами"

8 декабря, 2022 четверг
14:04
война с Россией

В Черное море РФ вывела на боевое дежурство один корабль, а в Средиземное – пять носителей с крылатыми ракетами "Калибр"

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

По состоянию на 8 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 13 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 4 ракеты.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

Также в Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", с общим залпом 76 ракет.

В ВМС отметили, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили до Азовского моря 25 судов, из которых 9 судов двигалось из пролива Босфор, а к Черному морю – 12 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

  • 8 декабря из одесских портов отправились еще три судна с более чем 78 тыс. тонн аграрной продукции из Украины для стран Африки и Азии.
  • В ОП назвали так называемую классическую триаду Кремля или ставки РФ в войне против Украины зимой.

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