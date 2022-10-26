Россия держит в Черном, Азовском и Средиземном морях до 20 кораблей и катеров

Об этом сообщают в пресс-службе командования ВМС ВСУ

В Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 20 ракет. В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве также три корабля и катера. В Средиземном море расположены 13 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, как сообщают в Военно-морских Силах ВСУ, за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили немало судов.

"В Азовское море – 41 судно, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор; в Черное море – 28 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор", – говорится в сообщении.

Украинские морпехи добавляют, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г., выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Как мы писали ранее, Зеленский сообщал, что РФ блокирует работу "зернового коридора", сознательно разжигая продовольственный кризис

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