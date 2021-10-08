Россия держит у границ с Украиной 19 батальонно-тактических групп - Украина в ОБСЕ
Несмотря на завершение российских военных учений "Запад 2021" у границы с Украиной до сих пор остаются 19 батальонно-тактических групп ВС РФ. Россия должна предоставить разъяснения по этому поводу в рамках Венского документа ОБСЕ
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ .
"На фоне того, что 19 батальонно-тактических групп все еще находятся на границе после окончания военных учений" Запад 2021", российская сторона должна выполнить мероприятия по прозрачности в соответствии с Венским документом 2011 года, как это было рекомендовано на совместном заседании Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества. Это - вопрос уважения к этому Совету и уважаемых делегаций, а также касается обязательств России в рамках ОБСЕ ", - заявил Цымбалюк.
Украинский посол напомнил, что весной этого года на фоне массового наращивания войск России у границы с Украиной наблюдался резкий рост количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ в ОРДЛО.
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