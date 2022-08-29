Россия держит наготове 20 ракет "Калибр" в Черном море, - ОК "Юг"

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"Обстановка в операционной зоне в Южнобужском направлении сложная, но контролируемая", - говорится в сообщении.

Корабельная группировка вражеского флота продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель ракет. Суммарное количество ракет составляет до 20 "калибров". Также для массовости на дежурство добавлен большой десантный корабль.

"Угроза ракетных ударов, диверсионных мер и проявлений, как и артиллерийских обстрелов, в районах географически достижимых враждебными средствами поражения остается актуальной. Не пренебрегайте сигналами тревог", - советуют военные.

Также враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Изменений в составе и положении нет. Дважды в течение дня 28 августа пытался провести штурмовые действия в направлении Высокополья – Потемкино. Удачи не имел. С потерями отошел. Вместе с тем, вражеские вертолеты и штурмовая авиация трижды атаковали украинские позиции вдоль линии столкновения. Без потерь.

Так, дважды из реактивных систем залпового огня "Смерч" нанесен удар по Николаеву. Как следствие – возник пожар на территории элеватора, повреждены другие объекты инфраструктуры. Человеческих потерь нет. К вечеру по промышленной инфраструктуре Николаева ударено из "Урагана". Потерь и существенных разрушений нет.

Никопольский район в течение дня российскими оккупационными войсками был обстрелян несколько раз из систем залпового огня "Град" и тяжелой ствольной артиллерией. На открытой местности пожарные успокоили пожар, взрывами повреждены жилые дома. Погибла женщина, ранены еще три гражданских.

В Криворожье враг обстрелял Зеленодольскую общину реактивными системами залпового огня "Град". Повреждены производственные объекты и автомобильный транспорт. Пострадавших посреди гражданского населения нет.

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