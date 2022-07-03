Россия держит на страже в Черном море 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2 больших десантных корабля", - говорится в отчете.

Опасность Черного моря

Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной. Подобное 2 июля произошло с ценителями морского отдыха в Одесской области. Один из плавцов погиб, второй получил ранение и контузию.

Обращение к украинцам

Не пренебрегайте правилами действий при воздушных тревогах, предупреждениях и запретах, которые в первую очередь направлены на сохранение ваших жизней. Будьте бдительны и сознательны, доверяйте силам обороны и достоверным источникам информации.

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