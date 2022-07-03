Россия держит на страже в Черном море 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами, - ОК "Юг"
Российский агрессор разместил в Черном море 3 ракетоносных корабля и 2 больших десантных корабля
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: отныне на страже 3 ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2 больших десантных корабля", - говорится в отчете.
Опасность Черного моря
Опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья остается актуальной. Подобное 2 июля произошло с ценителями морского отдыха в Одесской области. Один из плавцов погиб, второй получил ранение и контузию.
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