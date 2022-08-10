Россия держит 16 крылатых ракет в Черном море
В Черном море Россия разместила ракетоносители, на которых они держат 16 крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрамы", - говорится в отчете.
В "Юге" отметили, что несмотря на вероятные потери в авиации, угроза ракетных ударов с воздуха остается также и с временно оккупированной суши.
"Пытайтесь обезопасить себя и близких от угроз, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте только достоверным источникам информации, не прислушивайтесь к враждебной пропаганде и не распространяйте информацию о действиях наших войск. Не мешайте нашим защитникам качественно и вовремя выполнить свою работу ! Именно так вместе мы защищаем Украину и приближаем Победу", - подчеркнули в оперативном командовании.
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