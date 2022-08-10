Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеского флота без изменений состава и задач продолжает маневрировать и нести угрозу ракетного удара 16 "Калибрамы", - говорится в отчете.

В "Юге" отметили, что несмотря на вероятные потери в авиации, угроза ракетных ударов с воздуха остается также и с временно оккупированной суши.

"Пытайтесь обезопасить себя и близких от угроз, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте только достоверным источникам информации, не прислушивайтесь к враждебной пропаганде и не распространяйте информацию о действиях наших войск. Не мешайте нашим защитникам качественно и вовремя выполнить свою работу ! Именно так вместе мы защищаем Украину и приближаем Победу", - подчеркнули в оперативном командовании.

9 августа в Херсонской области российский десантно-штурмовой взвод пытался наступать в направлении Лозового , но ВСУ отразили удар и враг отступил.

Украинская авиация попала по 2 опорным пунктам оккупантов , которые расположены в более чем 40 км от Херсона.

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