Россия депортирует украинских детей в Сибирь и Владивосток

О Зеленском сообщил в вечернем видеообращении.



Президент также заявил о новых фактах преступлений кафиров.



"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. . Такие, которые строили и нацисты в свое время", - сказал Владимир Зеленский.



По словам Зеленского, в русскую глубинку депортируют украинских детей.



"Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - говорится в обращении президента Украины.





15 апреля в Одесской области СБУ нейтрализовала мощную преступную группировку, которая сотрудничала с врагом и хотела присоединиться к оккупационной "власти" , если решисты захватят Одессу

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что на территории Украины находятся еще многие преступники, которые своими действиями способствовали приходу в нашу страну российских захватчиков – всем им нужно прийти в СБУ и дать показания.

Кроме того, стало известно, что Россия использует депортированных с временно захваченных территорий Украины детей для собственной пропаганды.

17 апреля сообщалось, что в Крыму собираются создать специальные лагеря для депортированных педагогов из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

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