Россия депортирует украинских детей в Сибирь и Владивосток
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зафиксированы случаи депортации украинцев в Сибирь и Владивосток
О Зеленском сообщил в вечернем видеообращении.
Президент также заявил о новых фактах преступлений кафиров.
"Раскрываются новые факты о преступлениях оккупантов против наших мариупольцев. . Такие, которые строили и нацисты в свое время", - сказал Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, в русскую глубинку депортируют украинских детей.
"Украинцев из этих лагерей – выживших – отправляют дальше на оккупированную территорию и в Россию. Зафиксированы факты депортации наших граждан в российскую глубинку, в Сибирь, даже во Владивосток. Депортируют, в частности, детей, надеясь, что они забудут, где их дом, откуда они. А они из Украины", - говорится в обращении президента Украины.
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