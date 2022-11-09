Россия депортирует детей: в списке принудительно вывезенных – более 10,5 тыс. маленьких украинцев

Об этом рассказала советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук во время Координационного совета по защите и безопасности детей.

По ее данным, с начала полномасштабной российской войны в Украине погибли по меньшей мере 430 детей, 827 получили ранения, еще 260 числятся пропавшими без вести.

Впрочем, точную цифру детей, принудительно вывезенных в Россию или на временно оккупированные территории, установить довольно сложно. Как отметили в ходе координационного совета, только через портал "Дети войны" поступают тысячи сообщений о принудительном перемещении или депортации несовершеннолетних граждан Украины.

Дарья Герасимчук сообщила о начале диалога с международными организациями и мировыми площадками о содействии в установлении данных о детях, которые были депортированы или вывезены в Россию и на временно оккупированные территории.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук добавила, что Украине сегодня удалось вернуть только 96 детей: 69 - с территории России и 27 - с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что принудительная депортация детей является прямым признаком геноцида украинского народа. И рассказал, что Украина собирает и фиксирует доказательства совершения уголовных преступлений в отношении несовершеннолетних украинцев. Омбудсмен добавил, что представители стран ЕС и его коллеги из других стран интересуются судьбой депортированных в Россию украинских детей и решением вопроса их возвращения, а уполномоченные готовы оказывать содействие в установлении информации о таких детях.

7 ноября руководительница управления Секретариата омбудсмена Елена Вихор сообщала, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты похитили 6 032 детей.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке

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