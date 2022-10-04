Об этом сообщает пресс- служба Офиса омбудсмана.

"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 4 октября 2022 года: 239 – пропавших, 7894 – депортированных, 6289 – найдены", - говорится в сообщении.

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что Россия вывозит из Украины детей, чтобы отдать их на воспитание в "идеологически правильные" семьи.

Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей .

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