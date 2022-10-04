Россия депортировала около восьми тысяч украинских детей, - омбудсман
В Украине с начала полномасштабной войны с Россией считаются найденными 6289 детей, 7894 – депортированы
Об этом сообщает пресс- служба Офиса омбудсмана.
"Информация по данным государственного портала розыска детей "Дети войны" по состоянию на 4 октября 2022 года: 239 – пропавших, 7894 – депортированных, 6289 – найдены", - говорится в сообщении.
- Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский рассказал, что Россия вывозит из Украины детей, чтобы отдать их на воспитание в "идеологически правильные" семьи.
- Ювенальные прокуроры сообщают, что с 24 февраля по 3 октября в Украине погибли 416 детей .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.19
-
EUR
Покупка 38.86Продажа 40.09
- Актуальное
- Важное