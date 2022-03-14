Россия демонстрирует "признаки готовности" к переговорам, хотя Путин, похоже, намерен уничтожить Украину, – заместитель Госсекретаря США

Об этом Венди Шерман сказала в воскресенье, 13 марта, в программе Fox News , передает " Голос Америки ".

В частности, она отметила: "Это давление (на Россию. – Ред.) начинает давать определенный эффект. Мы видим некоторые признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но должен отметить, пока так выглядит, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами".

Венди Шерман напомнила, что с тех пор, как начала работать администрация Байдена, было выделено 1,2 миллиарда долларов безопасности помощи Украине. По ее словам, цель США – применить огромное давление на Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить войну, "добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение".

Через две недели войны, добавила дипломат, Путин разрушил 30 лет экономического развития России.

Напомним, Макрон и Байден договорились ужесточить санкции против России

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