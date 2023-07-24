Об этом сообщило минобороны Великобритании в twitter.

Стало известно, что все российские школьники планируют обучить основам управления боевыми беспилотниками. Российский сенатор Артем Шейкин сообщил, что уроки будут содержать разведку местности и способы противодействия враждебным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

"Уроки из БПЛА присоединились к стрельбе из автомата, ручной гранаты и оказанию первой медицинской помощи в обновленной программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов, которая должна быть обязательной с 1 сентября 2023 года", - отмечается в сообщении.

В минобороны отметили, что усиленный акцент России на военную подготовку детей является в основном попыткой культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развивать настоящие военные способности.

Однако сложение навыков управления БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как постоянный компонент современной войны.