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Россия делает ставку на использование тактических БПЛА в Украине как на устойчивый компонент современной войны, - разведка Британии

24 июля, 2023 понедельник
09:39
Война с Россией

Разведка Великобритании сообщила, как Россия усиленно проводит военную подготовку среди детей, чтобы развивать у них "культуру военизированного патриотизма"

Об этом сообщило минобороны Великобритании в twitter.

Стало известно, что все российские школьники планируют обучить основам управления боевыми беспилотниками. Российский сенатор Артем Шейкин сообщил, что уроки будут содержать разведку местности и способы противодействия враждебным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

"Уроки из БПЛА присоединились к стрельбе из автомата, ручной гранаты и оказанию первой медицинской помощи в обновленной программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов, которая должна быть обязательной с 1 сентября 2023 года", - отмечается в сообщении.

В минобороны отметили, что усиленный акцент России на военную подготовку детей является в основном попыткой культивировать культуру милитаризованного патриотизма, а не развивать настоящие военные способности.

Однако сложение навыков управления БПЛА подчеркивает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как постоянный компонент современной войны.

  • 24 июля сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 242 620 военных, 4162 танка и 452 средства ПВО.
Россия
оружие
Военные новости
Великобритания
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