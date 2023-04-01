Россия дала властям Грузии директиву на публичную казнь Саакашвили, - командир "Грузинского национального Легиона" Мамулашвили
Мамука Мамулашвили, основатель и командир "Грузинского национального Легиона", считает, что Россия продолжает расправляться с Саакашвили, возглавлявшим эпоху реформ в Грузии
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Начнем с того, что Грузия прошла эпоху реформ, которую возглавлял Саакашвили. Для России это было неприемлемо, поэтому Кремль попытался наказать Грузию военным путем в 2008 году. А когда это не получилось, то российские власти привели в Грузию свою партию, которая расправилась с грузинскими реформами. А сегодня мы видим публичную казнь Саакашвили, которую транслируют практически каждый день по телевидению. Этим процессом руководит Россия, которая сегодня дала директиву, чтобы этого человека публично казнили. Грузинское правительство этим и занимается, Саакашвили находится в плену", - сказал основатель и командир "Грузинского национального Легиона".
Мамука Мамулашвили отметил, что качество демократии в Грузии значительно ниже, поэтому практически получаем там тоталитарное правление, с которым тяжело бороться без каких-либо политических изменений.
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. Там Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку
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- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
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- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицали , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
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