Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Начнем с того, что Грузия прошла эпоху реформ, которую возглавлял Саакашвили. Для России это было неприемлемо, поэтому Кремль попытался наказать Грузию военным путем в 2008 году. А когда это не получилось, то российские власти привели в Грузию свою партию, которая расправилась с грузинскими реформами. А сегодня мы видим публичную казнь Саакашвили, которую транслируют практически каждый день по телевидению. Этим процессом руководит Россия, которая сегодня дала директиву, чтобы этого человека публично казнили. Грузинское правительство этим и занимается, Саакашвили находится в плену", - сказал основатель и командир "Грузинского национального Легиона".

Мамука Мамулашвили отметил, что качество демократии в Грузии значительно ниже, поэтому практически получаем там тоталитарное правление, с которым тяжело бороться без каких-либо политических изменений.