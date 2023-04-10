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Обзор

Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик возле Украины, Вашингтон ищет источник утечки разведданных, а украинцы готовятся к контрнаступлению. Мировые СМИ об Украине 10 апреля

Андриана Стахив
10 апреля, 2023 понедельник
21:31
Мир про Украину

Россия едва не сбила британский самолет-разведчик возле Украины, как свидетельствует американский военный документ, в то время как Вашингтон ищет источник утечки разведданных, а украинцы продолжают подготовку к контрнаступлению

Об этом и не только мировые СМИ писали 10 апреля:

The New York Times

По сообщению издания, Украина на этой неделе будет сосредоточена на дипломатических усилиях в Вашингтоне и Дели. В частности, будет настаивать на увеличении экономической помощи во время недельных встреч Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне.

The Washington Post

Пока украинская армия продолжает держать Бахмут, Вашингтон ищет источник утечки разведданных. Утечка документов американской разведки свидетельствует о том, что Киев столкнулся с дефицитом западных боеприпасов и средств противовоздушной обороны, пишет WP. "Начата межведомственная работа, сосредоточенная на оценке влияния этих сфотографированных документов на национальную безопасность США, а также на наших союзников и партнеров",  – отметила в воскресенье заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Еще один материал медиа посвящен подготовке украинского контрнаступления. "Люди в военной форме могут появиться почти где угодно и когда-угодно. Они стучат во входные двери гражданских, останавливают на углу улицы и вручают повестки, которые могут перевернуть жизнь вверх дном",  говорят журналисты WP. Весеннее контрнаступление будет опираться как на новых солдат, так и на более опытные войска, недавно прошедшие обучение на предоставленной западной технике. Издание рассказывает о повестках, их вручении и избежании. "В этом году почти четверти миллиона украинцев исполнится 18 лет, что делает их достаточно взрослыми, чтобы пойти воевать, или если они мужчины и все еще находятся в стране, слишком взрослыми, чтобы покинуть ее", - акцентируют в WP. Они также делятся историями украинских мужчин всех возрастов, кто присоединяется уже к войску, а кто-то пытается пройти различные военные учения.

The Guardian

В издании задают вопрос, как чувствует себя российская экономика после вторжения в Украину, подчеркивая, что особого истощения не наблюдается. Более того, в этом году возможно лишь небольшое ее сокращение. Тогда как уже в 2024 году может наблюдаться рост. ВВП России упал в 2022 году, но не так сильно, как многие ожидали. В феврале Международный валютный фонд заявил, что ожидает, что окончательные цифры покажут умеренное падение ВВП на 2% в 2022 году, за которым последует рост на 0,3% в 2023 году, а затем почти до 2% в 2024 году, что свидетельствует о том, что экономика 145-миллионного населения прочна и способна выдержать дополнительные расходы на войну.

Следующий материал Guardian посвящен работе украинских операторов дронов. Медиа делится опытом специалистов, а также их мнениями по поводу того, что россияне близки к тому, чтобы противостоять самым популярным моделям китайского производителя DJI. "Сказать, что работа в Бахмуте, где идут самые ожесточенные бои за всю войну, интенсивна - это ничего не сказать. Максим описал наблюдение за российской атакой, которая длилась "семь часов, когда волна за волной нападавшие" шли на украинские позиции небольшими группами "с утра и примерно до 15:00", каждую из которых выслеживали сверху, чтобы дать украинским солдатам шанс остановить их", – рассказывают журналисты. Операторов беспилотников, таких как Максим и Ярослав, просят проводить разведку, отслеживать вражеские атаки или искать более важные цели, такие как артиллерийские установки, хотя в Бахмуте россияне лишь кратковременно обстреливают их с расстояния около 5 км в тылу противника. Теоретически дроны DJI были запрещены в Украине и России компанией почти год назад, поскольку DJI заявила, что "не приемлет какого-либо использования наших дронов для причинения вреда". Но на практике их массово покупают доноры из Европы и США, пишет издание. Но операторы дронов сообщают, что аппараты DJI постепенно становятся менее эффективными, поскольку российские средства радиоэлектронной борьбы уменьшают их радиус действия. Условия в Бахмуте, где видимость ограничена оставшимися зданиями, также часто бывает сложнее, как и зимняя погода, но передовой отряд беспилотников может покрыть лишь несколько сотен метров, тогда как раньше их эффективный радиус действия был в 10 или 20 раз больше.

Российский истребитель в прошлом году чуть не сбил британский самолет-разведчик, говорится в утечке американского военного документа. В попавшем в сеть документе Пентагона инцидент назван "чуть не сбитым британским самолетом RJ", который является отсылкой к прозвищу "Ривет Джойнт", распространенному для разведывательных самолетов RC-135. В документе также подробно описаны несколько других столкновений между российскими самолетами и самолетами США, Великобритании и Франции во время наблюдательных полетов в период с октября по февраль.

BBC

Кто и зачем слил сверхсекретные документы США, спрашивает медиа и анализирует часть этих документов. В BBC подчеркивают, что это самая большая утечка секретной американской информации о войне в Украине с момента полномасштабного вторжения России 14 месяцев назад. Они включают подробные отчеты о подготовке и оборудовании, которые предоставляются Украине, когда она формирует десяток новых бригад для наступления, которое может начаться через несколько недель. Утечка документов не только много говорит о состоянии украинской армии, но и о некоторых других союзниках Вашингтона. От Израиля до Южной Кореи документы раскрывают внутренние дебаты этих стран по Украине и другим чувствительным вопросам. Многие детали здесь знакомы, отмечают в издании. Просто их гораздо больше, и они собраны в одном месте.

безпілотник "Лелека-100"

CNN

Издание также акцентирует внимание на заявлении Пентагона о том, что они все еще работают над определением масштаба утечки разведданных. "Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы изучить объем и масштабы распространения, оцененное влияние и наши меры по смягчению последствий, – сказал помощник министра обороны США по связям с общественностью Крис Мигер. – Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были сделаны шаги для того, чтобы более подробно изучить, как и кому распространяется такая информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что там может быть".

Gazeta Wyborcza

"Избирательная" отмечает, что инцидент с британским самолетом мог втянуть НАТО в войну. В октябре прошлого года министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в Палате общин, что во время инцидента российский истребитель "выпустил ракету" на небольшом расстоянии от самолета RC-135 River Joint. Российский пилот, по его словам, пролетел в пяти метрах от подразделения RAF. В настоящее время инцидент называют "более серьезным, чем было известно до сих пор".

Утечка секретных документов беспокоит Киев, пишет издание. Это может привести к тому, что Украина должна будет изменить свои контрнаступательные планы.

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