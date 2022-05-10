Россия четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман на юге Одесской области
Российская армия четвертый раз ударила по мосту через Днестровский лиман в Одесской области
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.
"По Одесчине снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - говорится в сообщении.
- 26 апреля Одесчину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост через Днестровский лиман.
- 27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост через Днестровский лиман.
- 2 мая оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту.
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