Россия четвертый раз обстреляла мост через Днестровский лиман на юге Одесской области

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Telegram.

"По Одесчине снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - говорится в сообщении.

26 апреля Одесчину атаковали три крылатые ракеты и повредили мост через Днестровский лиман.

27 апреля россияне повторно сбросили ракеты на мост через Днестровский лиман.

2 мая оккупанты нанесли очередной ракетный удар по мосту.

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