Россия четвертый день подряд бьет рекорды смертности от COVID-19
В России четвертый день подряд фиксируют самую высокую смертность от коронавируса. Правительство разрешило отстранять невакцинированных работников - 799 человек
Об этом пишет российский " Интерфакс ".
Суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 704 случая, умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25704 85 регионах, в том числе выявлено активно 2951 (11,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки число смертей от коронавируса снова увеличилось, составив 799, это очередной новый максимум за пандемию.
Читайте также: "Напоминают пищевое отравление": инфекционист о симптомах штамма коронавируса "Дельта"
Больше всего смертей в Москве (105), Петербурге (101) и в Иркутской области (36). Число жертв коронавируса с начала пандемии возросла до 146 868 умерших.
В российской столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 5382 новых случая COVID-19, 8032 человека выздоровели.
Кроме российской столицы наибольшие показатели заболеваемости за сутки зафиксировано в Московской области - 2484 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1948 случаев.
Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5907 тыс. 999 случаев коронавирусной инфекции, 146 тыс. 868 умерших и 5 млн 300 тыс. 908 выписанных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.12
Покупка 27.12Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное