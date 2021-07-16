Россия четвертый день подряд бьет рекорды смертности от COVID-19

Об этом пишет российский " Интерфакс ".



Суточный прирост новых больных коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 704 случая, умерли за сутки 799 пациентов, и это новый максимум за пандемии, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25704 85 регионах, в том числе выявлено активно 2951 (11,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.



За минувшие сутки число смертей от коронавируса снова увеличилось, составив 799, это очередной новый максимум за пандемию.



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Больше всего смертей в Москве (105), Петербурге (101) и в Иркутской области (36). Число жертв коронавируса с начала пандемии возросла до 146 868 умерших.



В российской столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 5382 новых случая COVID-19, 8032 человека выздоровели.



Кроме российской столицы наибольшие показатели заболеваемости за сутки зафиксировано в Московской области - 2484 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1948 случаев.



Всего за время пандемии в России зарегистрировано 5907 тыс. 999 случаев коронавирусной инфекции, 146 тыс. 868 умерших и 5 млн 300 тыс. 908 выписанных.

