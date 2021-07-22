Россия через Nord Stream 2 запустила "Газпром" на рынок Западной Европы для шантажа Украины и других восточноевропейских стран, - Фейгин

Об этом Фейгин заявил в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"По сути, монополия в лице "Газпрома" допущена на рынок Западной Европы в обход стран Восточной Европы для того, чтобы создать условия для шантажа Украины. То есть, сначала мы говорим только об Украине, хотя впоследствии будут добавлены и другие страны. Конечно, Москве это необходимо для того, чтобы достигать своих политических целей, ведь экономические цели решаются абсолютно другими способами. Украина попала в сложное положение и ситуация будет усугубляться", - сказал Фейгин.



Политик добавил, что Москва давит на Западную Европу, которая поддается на давление агрессора, поскольку с вопросом по "Северному потоку-2" связывают другие аспекты войны между Украиной и Россией.



"Несмотря на то, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель уходит с поста через два месяца, кроме заботы о Nord Stream 2, она почему-то навязывает Украине имплементацию плана Штайнмайера по Минским соглашениям, которые почему-то стали безальтернативными в вопросе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. И даже вчера в разговоре с Путиным она касалась этой темы. Непонятно, она продолжает заниматься вопросом "Северного потока-2", или всем комплексом ущемления суверенитета Украины? Политические цели Путина заявленные в его статье от 12 июля. Он сказал, что это своего рода ультимативное история. То есть, если не будут защищены политические интересы Москвы, указанные в этом тексте, тогда "Северный поток-2" и транзит через Украину станут элементами шантажа ", - пояснил Фейгин.