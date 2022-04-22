Россия через французского экс-разведчика продвигает пропаганду о причинах "не войны" в Украине
Российская пропаганда использует офицера французской разведки в отставке Эрика Денисы для продвижения на иностранную аудиторию дезинформации о "настоящей причине и виновных в спецоперации в Украине"
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Э.Денисы 8 лет продвигает российские тезисы о "государственном мятеже" в Украине в 2014-м, а также о том, что "США и Украина активно провоцировали Россию на агрессию", – говорится в сообщении.
По его версии, 2 февраля 2022 года "наблюдалась недюжинная активность вооруженных сил США в воздухе над территорией Штатов". Денисы утверждает, что именно эта "активность" была "посланием Москве" и вроде бы таким образом "США хотели дать понять, что их ядерные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности".
В Центре подчеркивают, что у России до сих пор есть десятки проплаченных "экспертов" в разных странах, которые продвигают тезисы Кремля в западном информационном сегменте. Это свидетельствует о том, что вопреки экономическому давлению у РФ все еще достаточно денег для распространения своей пропаганды в мире.
- Россия также стала использовать бывшего сотрудника швейцарской разведки Жака Бода для демонизации Украины, США, Европы и НАТО. Он заявляет, что США и Европа, в отличие от России, не хотят мира в Украине.
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