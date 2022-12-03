Об этом сказал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана и бывший советник президента Казахстана по вопросам национальной безопасности Альнур Мусаев в эфире программы "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Прежде всего, нужно учитывать личность Владимира Макея. Это человек, который был ближе всех к Лукашенко, единственный руководитель в окружении Лукашенко, который не боялся с ним общаться. Когда мы смотрим на отношения разных министров – обороны, КГБ Беларуси, внутренних дел и других важных структур, – мы видим, насколько все эти руководители боятся Лукашенко, не могут ни возразить ему, ни выразить собственное мнение, это хорошо видно", – заметил он.

Мусаев добавил, что именно этим Владимир Макей отличался в окружении.

"Нельзя сказать, что он не предан Лукашенко и является чисто прозападным. Должность у него была соответствующая, и направление было европейское, но это ничего не означало. Однако его самостоятельность, умение строить взаимоотношения лично с Лукашенко, естественно настораживало РФ и Путина, и все силовые структуры России", - подчеркнул бывший советник президента Казахстана.

Он отметил, что выделение Макея из всего окружения Лукашенко очень настораживало Путина.

"И накануне поражения в войне против Украины Россия и Путин сегодня думают о послевоенном периоде, прежде всего российском, как будет складываться политическая обстановка в России, прежде всего в Беларуси и Казахстане. Они совсем не заинтересованы, чтобы в послевоенный период, после поражения, внезапно, как и в Казахстане, на пост руководителя Беларуси претендовал бы Владимир Макей. Для Путина это ужасный вариант. Поэтому прежде всего Россия была заинтересована в том, чтобы Макей никоим образом не влиял на Лукашенко, чтобы был разбит тандем между Лукашенко и Макеем. И это основная причина, по моему мнению, гибели Владимира Макея", - подытожил Мусаев.

26 ноября внезапно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

За несколько часов до этого, Институт Лансинга сообщил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.