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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия будет вынуждена возместить нанесенный ущерб Украине, - дипломат Мэтью Брайза
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Россия будет вынуждена возместить нанесенный ущерб Украине, - дипломат Мэтью Брайза

31 июля, 2022 воскресенье
11:00
война с Россией

Дипломат, экс-советник Госсекретаря США, экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете Нацбезопасности США Мэтью Брайза рассказал, что вопрос привлечения финансирования для восстановления Украины уже на мировой повестке дня

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Две недели назад в швейцарском Лугано состоялась конференция, организованная президентом Швейцарии. Международное сообщество уже занимается планированием, которое ускоряет начало восстановления Украины. Важно, что Россия будет вынуждена возместить нанесенный ущерб. Все исторические уроки сейчас перед глазами европейских и американских политиков. Они уже занимаются поиском средств для восстановления Украины, вне зависимости от того, какую долю возмещений будет вынуждена заплатить Россия", - отметил Брайза.

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