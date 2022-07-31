Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Две недели назад в швейцарском Лугано состоялась конференция, организованная президентом Швейцарии. Международное сообщество уже занимается планированием, которое ускоряет начало восстановления Украины. Важно, что Россия будет вынуждена возместить нанесенный ущерб. Все исторические уроки сейчас перед глазами европейских и американских политиков. Они уже занимаются поиском средств для восстановления Украины, вне зависимости от того, какую долю возмещений будет вынуждена заплатить Россия", - отметил Брайза.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко сообщил, что ущерб Украины в результате войны с Россией составляет более $1 трлн.

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