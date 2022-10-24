Россия будет выдавать мобилизованным бронежилеты и шлемы иранского производства, - разведка
Главное управление разведки Минобороны установило, что мобилизованных в российской армии начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, РФ начинает использовать снаряжение иранского производства. В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты - 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что сейчас амуниция из Ирана находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии, в Солоте и Валуйках Белгородской области.
Кроме того, Иран планирует отправить группу советников для разъяснения применения нового типа БпЛА – Arash-2 и ракет класса "земля-земля", их поставки планируются в ближайшее время.
Также в Джанкой отбыла группа иранских советников Корпуса стражей исламской революции для помощи в применении БпЛА Shahed-136 и Mohajer-6.
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