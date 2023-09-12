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Обзор

Россия будет воевать северокорейскими боеприпасами, Украина на шаг ближе к возвращению Крыма. Акценты мировых СМИ 12 сентября

Юрий Мартынович
12 сентября, 2023 вторник
10:55
Мир про Украину

В фокусе международных изданий поездка лидера Северной Кореи в Россию и возможная поставка боеприпасов взамен на продовольствие и технологии, а также "украинизация" Эмманюалея Макрона

На таких темах акцентируют международные издания на утро 12 сентября.

Украина все ближе к Крыму

Фото: Крым.Реалии

 

Едва ли не все СМИ написали о возвращении Украиной так называемых "вышек Бойко". В BBC отметили, что успешно возобновила контроль над четырьмя газовыми буровыми платформами в северной части Черного моря, недалеко от Крымского полуострова. На видео операции, которая, по словам Украины, прошла еще в прошлом месяце, демонстрирует, как спецназ выводит российскую военную технику.

"Россия также упустила возможность полностью контролировать акваторию Черного моря, — говорится в комментарии к опубликованному видео, — что делает Украину на много морских миль ближе к возвращению Крыма".

Россия захватила контроль над этими вышками еще в 2015 году, вскоре после того, как она незаконно аннексировала Крым. Борьба за контроль над этими стратегическими водами идет с прошлого года.

Как отмечают BBC, сообщение Украины об операции невозможно проверить независимо, но 27 августа Министерство обороны Великобритании написало в Twitter, что вокруг газовых платформ были "схватки". Платформы обладают ценными ресурсами углеводородов, заявили в Минобороны, и могли использоваться как "базы передового развертывания, места посадки вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности".

В Politico написали , что после неоднократных боевых действий "украинские войска захватили стратегически важные объекты - "вышки Бойко".

Сближение Путина и Кима

Кім Чен Ин та Путін

Фото: gettyimages

 

Также важной темой, о которой акцентировали международные СМИ, стало путешествие лидера Северной Кореи Ким Чен Ина в Россию. The Washington Post написали , что "Кем следует в Россию с редким козырем: оружием, которое хочет Путин".

Ожидается, что соглашение по оружию станет главной темой повестки дня, поскольку северокорейский лидер Ким Чен Ын идет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, правительство которого стремится пополнить запасы, истощенные во время войны против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ожидает "полномасштабного" визита с переговорами между делегациями и "официальным ужином".

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию с редкой разменной монетой в преддверии встречи с президентом Владимиром Путиным. Ожидается, что два лидера обсудят возможное соглашение об оружии для усиления боевых сил России в Украине. Вот почему они встречаются и чего могут захотеть Путин и Ким "Это будет первая известная международная поездка Кима после введения строгого закрытия границы из-за пандемии в начале 2020 года. Россия и Китай стали первыми посетителями Северной Кореи после пандемии в июле", - отмечают журналисты.

Встреча во Владивостоке, вероятно, усилит беспокойство в Вашингтоне и столицах-единомышленниках по усилению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном на критическом этапе войны России в Украине. Официальные лица США и Южной Кореи также предупредили, что Северная Корея может получить критическую технологию от России для усиления ядерных амбиций Пхеньяна.

Оба лидера все больше обнаруживают, что их предполагаемые интересы совпадают в их усилиях снизить влияние США в регионе.

По словам американских и южнокорейских официальных лиц и экспертов по безопасности, Ким Чен Чен Ын, скорее всего, попросит продовольственную помощь и оружейные технологии в обмен на поставку России боеприпасов советского производства. Пхеньян также, вероятно, будет заинтересован в увеличении количества северокорейских рабочих, работающих в России для получения столь необходимой иностранной валюты, несмотря на запреты ООН.

В The Guardian отметили , что ни один из лидеров не планирует проводить пресс-конференцию. Также нет подтверждения точного места проведения встречи или самого участия Ким Чен Ина в экономическом форуме.

По словам официального информационного агентства Северной Кореи KCNA, в его поездке Кима сопровождают высокопоставленные чиновники, включая военнослужащих. Считается, что в делегацию вошли его министр иностранных дел Чхве Сун Хуэй и известные члены партии, ответственные за оборонную промышленность и военные дела, в том числе директор департамента промышленности вооружений Чо Чун Рён.

Майкл Мэдден, эксперт по лидерству Северной Кореи в вашингтонском Центре Стимсона, сказал: "Присутствие Джо Чун Рёнга указывает на то, что Северная Корея и Россия заключат определенный тип соглашения о купле/продаже боеприпасов".

Сможет ли Макрон стать ключевым союзником Украины

на фото Зеленський і Макрон

Фото: elysee.fr

 

Politico посвятило статью президенту Франции Эммануэлю Макрону, написав об "его медленном, но смелом развороте в сторону Украины". Макрон пропустил свой "момент Черчилля" в начале войны, но сейчас президент Франции выступает за будущее Украины в НАТО и ЕС.

"Столкнувшись с наращиванием военной силы России и последующим вторжением к своему соседу, Макрон нырнул в кроличью нору безрезультатных переговоров с Владимиром Путиным. В тот момент, когда он мог стать лидером Европы, он просчитался и не перехватил политическую инициативу", - отмечают журналисты.

В Европе именно такие, как евроскептический британский премьер-министр Борис Джонсон, взяли на себя инициативу по сплочению поддержки президента Владимира Зеленского и предоставлению оружия. В то время как Джонсон был героем в Киеве, Макрон разозлил украинцев, настаивая на том, что Путина нельзя унижать, и предполагая, что Москва заслуживает "гарантии безопасности". Украина, по словам президента Франции, "скорее всего за десятилетие" до вступления в ЕС.

Но с тех пор в Париже произошли кардинальные перемены. Французский президент теперь взял на себя мантию одного из сильнейших союзников Украины, обещая поддержку "до победы", стремясь руководить такими вопросами, как членство в НАТО и военная поддержка, в то время когда европейцы озабочены тем, что поддержка США теряет силу и растет беспокойство, что потенциальное президентство Дональда Трампа может лишить Украину ее важнейшего союзника

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