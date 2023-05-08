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"Россия будет в панике": замминистра обороны заявил, что контрнаступление ВСУ может привести к краху диктатуры

8 мая, 2023 понедельник
12:40
Война с Россией

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что наступление Украины на временно оккупированные территории Донбасса повлечет за собой панику среди населения и властей РФ

Об этом говорит Владимир Гаврилов в интервью The Independent.

"Мы начнем наше контрнаступление - когда и где это сейчас не имеет значения. Россия будет в панике. Вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что (их, - ред.) пропаганда демонстрирует ложную картину того, что происходит на местах. Эта война будет выиграна на местах, а не на экранах телевизоров, не в интернете", – считает замминистра обороны Украины.

Гаврилов заявил, что РФ понесла 200 тыс. потерь с момента полномасштабного вторжения, хотя и Москва отвергла оценку США о 20 тыс. убитых и 80 тыс. раненых россиян за последние пять месяцев.

"Я не удивлюсь, если в какой-то день, возможно, в этом месяце или в следующем месяце мы увидим нечто, способствующее немедленному краху российской стратегии или ее военной и экономике", - продолжил представитель правительства.

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Готовясь к контрнаступлению Украины, Гаврилов говорит, что ситуация может начать быстро развиваться на местах после многих месяцев конфликта на истощение.

"Мы готовы это сделать. Россия должна принять это как неизбежную часть этой войны. Могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее. Я бы очень хотел, чтобы 2023 год был годом победы", - добавил замминистра обороны Украины.

  • 6 мая сообщалось, что на Западе среди некоторых политиков существует мнение, что освобождение украинцами Крымского полуострова может привести к ядерной войне.
Россия
военные силы Украины
наступление ВСУ
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