Россия будет устраивать провокации, чтобы расшатывать санкционное давление мира, - дипломат Хара

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"В то время, когда Шойгу подписывал эти бумаги, над Одессой сбили беспилотник, фактически разведывавший цель, то есть это была спланированная акция. И это произошло, потому что Россия использовала нарратив в отношении западных санкций, которые являются причиной продовольственного кризиса, поэтому Запад должен отменить санкции", - отметил дипломат.



Александр Хара считает, что договоренности, о которых говорили Турция и ООН, были об исключении определенного количества российских юридических лиц из санкционных списков, что означает карт-бланш этим компаниям, чтобы они спокойно экспортировали зерно и удобрения.



"Россияне это получили, соответственно, теперь им не нужно держаться этих соглашений, тем более в стратегических задачах России – не позволить Украине экспортировать зерно. И второй момент, что глобальный продовольственный кризис создаст больше проблем Западу. Россия заинтересована создать дополнительный рычаг влияния на европейцев, потому что беженцы от голода подадутся в сытую Европу. И это голод, созданный Россией в ее же интересах", - отметил эксперт.



Хара подчеркнул, что не верит в отсутствие дальнейших провокаций со стороны России, также в то, что россияне не начнут использовать компании, изъятые из санкционных списков, для подсанкционной деятельности, потому что они теперь будут иметь защиту зерном и удобрениями.



"Я уверен, что они будут привлекать также подсанкционные корабли для вывоза и российского зерна, и ворованного украинского. Именно поэтому россияне будут пытаться расшатать санкционное давление, которое оказывает на них цивилизованный мир", - подытожил дипломат.

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