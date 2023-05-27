Россия будет угрозой для НАТО даже без Путина, – командующий ВВС Британии
В штабе военно-воздушных сил Британии считают, что свержение Путина может усилить угрозу от России
Об этом заявил начальник штаба ВВС Великобритании Майк Вигстон, сообщает The Daily Telegraph.
Вигстон отметил, что Россия станет угрозой для НАТО, даже если проиграет войну против Украины. По его словам, российская авиация, флот и подводные силы представляют угрозу Британии и НАТО, а потому необходимо сосредоточить свое внимание именно на этом.
Начальник штаба отметил, что угроза сохранится или даже усилится, если режим Владимира Путина будет свергнут.
"Когда конфликт завершится и Украина восстановит свои границы, как это необходимо, у нас будет поврежденная, мстительная и жестокая Россия, чьи средства причинения нам вреда - это воздушное нападение, ракетный удар и подземная атака", - сказал Вигстон.
- Международная ассоциация юристов (IBA) приняла резолюцию с призывом о создании спецтрибунала по поводу преступления агрессии со стороны РФ.
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