Россия будет стараться сорвать зерновое соглашение и возложить ответственность за это на Украину, - аналитик Бурковский
Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский считает, что Россия не будет решать технические вопросы в соглашении о транспортировке украинского зерна
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Вывоз зерна из украинских портов и выполнение соглашения будет зависеть от того, насколько быстро будут утверждены маршруты. Эти маршруты должны быть утверждены всеми сторонами. Также нужно утвердить состав общего координационного центра и инспекционных групп, которые будут осматривать и проверять все суда. Все это технические. вопросы, но они должны быть решены", - объяснил Бурковский
Аналитик уверен, что Россия будет затягивать решение технических вопросов соглашения.
"Я считаю, что Россия будет затягивать решение технических вопросов для того, чтобы сорвать соглашение и переложить ответственность за это на Украину. Такие риски по зерновому соглашению у нас будут существовать в ближайшие 30 дней", - добавил он.
- Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими оккупантами, ожидалась в ближайшие 3-4 суток в порту Черноморск, в пригороде Одессы.
- Но уже на следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.
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