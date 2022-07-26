Россия будет стараться сорвать зерновое соглашение и возложить ответственность за это на Украину, - аналитик Бурковский

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Вывоз зерна из украинских портов и выполнение соглашения будет зависеть от того, насколько быстро будут утверждены маршруты. Эти маршруты должны быть утверждены всеми сторонами. Также нужно утвердить состав общего координационного центра и инспекционных групп, которые будут осматривать и проверять все суда. Все это технические. вопросы, но они должны быть решены", - объяснил Бурковский

Аналитик уверен, что Россия будет затягивать решение технических вопросов соглашения.

"Я считаю, что Россия будет затягивать решение технических вопросов для того, чтобы сорвать соглашение и переложить ответственность за это на Украину. Такие риски по зерновому соглашению у нас будут существовать в ближайшие 30 дней", - добавил он.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими оккупантами, ожидалась в ближайшие 3-4 суток в порту Черноморск, в пригороде Одессы.

Но уже на следующий день, 23 июля, россияне нанесли массированный ракетный удар по морскому порту Одессы вблизи зернового терминала. Весь мир единодушно осудил действия России.

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