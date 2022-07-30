Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия сейчас начинает трюки вокруг зерновой сделки, чтобы или ее сорвать, или попытаться выторговать все больше. В Москве понимают, что для нас с экономической точки зрения и для Запада экспорт зерна важен", - отметил Климкин.

Дипломат добавил, что Путин пугает Европу новым миграционным потоком.

"Если бы Россия хотела, чтобы договоренность работала 120 дней, как это предусмотрено, этому ничего бы не мешало. Теперь же Путин пугает Запад, прежде всего Европу, новым миграционным потоком", - заметил Павел Климкин.

26 июля во время визита в Конго Сергей Лавров заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна не предусматривает прекращения Россией полномасштабного вторжения в Украину.

29 июля министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что в морских портах Одесса и Черноморск уже загружены зерном 17 судов, из них 10 – уже готовы к отправке.

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