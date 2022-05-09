Россия будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение, – британская разведка
В России иссякают запасы высокоточных боеприпасов, поэтому она будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение
Об этом сообщает минобороны Великобритании со ссылкой на разведку.
В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить высокоточные удары и ограничивать сопутствующие убытки и заявляла, что украинские города будут в безопасности от бомбардировок.
"Однако, поскольку боевые действия не оправдывают российских довоенных ожиданий, запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно иссякли, – отмечают в разведке. – Это заставило использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые".
Как отмечают представители британской разведки, вторжение России в Украину выявило недостатки ее способности наносить точные удары большого масштаба. Россия интенсивно и неизбирательно бомбит города и села Украины, несмотря на жертвы среди гражданского населения.
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За минувшие сутки, 8 мая, оккупанты 24 раза обстреляли населенные пункты Луганщины, погибли три человека, среди раненых – дети.
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