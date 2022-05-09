Россия будет пытаться заменить утраченное высокоточное вооружение, – британская разведка

Об этом сообщает минобороны Великобритании со ссылкой на разведку.

В начале своего вторжения в Украину Россия публично заявляла о своей способности наносить высокоточные удары и ограничивать сопутствующие убытки и заявляла, что украинские города будут в безопасности от бомбардировок.

"Однако, поскольку боевые действия не оправдывают российских довоенных ожиданий, запасы высокоточных боеприпасов, вероятно, значительно иссякли, – отмечают в разведке. – Это заставило использовать легкодоступные, но устаревшие боеприпасы, менее надежные, менее точные и легче перехватываемые".

Как отмечают представители британской разведки, вторжение России в Украину выявило недостатки ее способности наносить точные удары большого масштаба. Россия интенсивно и неизбирательно бомбит города и села Украины, несмотря на жертвы среди гражданского населения.

За минувшие сутки, 8 мая, оккупанты 24 раза обстреляли населенные пункты Луганщины, погибли три человека, среди раненых – дети.