"Россия будет пытаться раздуть гражданский конфликт": Климкин считает, что украинские территории не отдадут в зону влияния РФ

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов" на Еспресо.TV.



"Во-первых, Путин уже просчитался. В чем его просчет? Он надеялся на нерешительность и беспомощность части Запада. Он надеялся, что европейские страны не будут готовы к серьезным санкциям. Это не оправдалось. Посмотрите на последние события - поставки британского оружия, дополнительные $300 млн от США на военную помощь и даже новый канцлер Германии говорит, что если Россия пойдет вперед, то никакого "Северного потока - 2". Это означает, что Запад не хочет и не будет выглядеть слабаком. Это вопрос не только о России, это вопрос о Китае. Не забывайте, что Китай очень внимательно смотрит, как Путин пытается тестировать "красные линии" Запада", - сказал Климкин.



По его мнению, для Запада проигрыш Путину будет означать проигрыш Китаю.



"Второй момент - в конце концов обороняем страну мы, украинцы. Нам действительно критически нужна помощь Запада. Мы должны работать дипломатическими путями, но они будут работать, когда мы будем сильными, решительными и будем верить сами себе. Когда мы последние 7 месяцев говорим о российской угрозе и реально не можем выделить дополнительные деньги на приобретение украинского оружия, увеличить военный бюджет, разобраться с государственным оборонным заказом", - добавил Климкин.



Он отметил, что европейские и американские политики, которые нам симпатизируют, говорят: "Конечно, мы должны вам помочь, но покажите лидерство, покажите, как вы защищаете Украину".



"Это очень важная история, поскольку никакой второй Ялты не будет. Никто нас не будет отдавать в зону паритетного влияния России. Этому пришел окончательный конец, но это вызовет жесткую реакцию Путина, будет ответ. Он может быть военный, но Россия будет пытаться раздувать гражданский конфликт", - подытожил экс-министр.

Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит сборы командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.

Российская Федерация почти завершила стягивание к границе с Украиной войск, там сейчас более 127 тыс. российских военных.