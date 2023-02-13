Россия будет продавать "дружественным" странам более 80% своей нефти

Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, цитирует Reuters.

Отмечают, что так называемые дружественные страны получат от России 75% ее нефтепродуктов. Также Москва продолжит искать новые рынки сбыта.

Ранее Россия уже увеличила продажу со скидкой нефти в Китай и Индию. Это произошло, в частности, после того, как Запад наложил санкции на страну, а G7 ввела ценовой потолок на российскую нефть, призванный ограничить способность России финансировать войну против Украины за счет доходов от нефти.

Кроме того, Новак отметил, что в настоящее время существует неопределенность на мировых рынках нефти. Он заявил, что западные страны из группы OECP, в том числе США, Канада и Норвегия, могут высвободить свои стратегические запасы нефти.