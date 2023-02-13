Россия будет продавать "дружественным" странам более 80% своей нефти
В 2023 году Россия планирует экспортировать более 80% своей нефти в "дружественные" к себе страны, то есть такие, которые не наложили санкции на РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак, цитирует Reuters.
Отмечают, что так называемые дружественные страны получат от России 75% ее нефтепродуктов. Также Москва продолжит искать новые рынки сбыта.
Ранее Россия уже увеличила продажу со скидкой нефти в Китай и Индию. Это произошло, в частности, после того, как Запад наложил санкции на страну, а G7 ввела ценовой потолок на российскую нефть, призванный ограничить способность России финансировать войну против Украины за счет доходов от нефти.
Кроме того, Новак отметил, что в настоящее время существует неопределенность на мировых рынках нефти. Он заявил, что западные страны из группы OECP, в том числе США, Канада и Норвегия, могут высвободить свои стратегические запасы нефти.
- 1 декабря 2022 года стало известно, что страны Европейского Союза согласовали соглашение о предельной цене на российскую нефть в 60 долларов за баррель.
- 3 декабря сообщалось, что Австралия и страны G7 согласовали ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
- 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти морским путем в страны Европейского Союза. Теперь российскую нефть можно покупать только по цене, не превышающей 60 долларов за баррель.
- 5 января стало известно, что после того, как Европа отказалась покупать у РФ сырую нефть, Россия с большими скидками начала поставлять ее в Индию и Китай.
- 3 февраля послы Евросоюза согласовали предложение Еврокомиссии по установлению граничных цен на российские нефтепродукты. Теперь решение должен окончательно принять Совет ЕС.
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