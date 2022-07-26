Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Собеседники агентства ожидают, что Кремль и Газпром продолжат искать причины, чтобы ограничить газовые потоки по газопроводу "Северный поток – 1", по основному маршруту поставок газа в Европу после начала войны.

С 27 июля объем прокачки газа по Северному потоку сократят до 20% от плановой мощности.

Агентство отмечает, что если поставки газа на минимальном уровне сохранится, то в Европе возникнет нехватка энергоресурсов.

Газовый спор с ЕС, пишет Bloomberg, показал, что Россия готова отказаться от десятков миллиардов долларов экспортных доходов, чтобы добиться своих геополитических целей. По словам одного из источников, Газпром проанализировал, какие последствия возможны после прекращения поставок в 2023 году, и нашел варианты, как ограничить финансовый ущерб за счет роста доходов в этом году.

Газпроме заявили , что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

25 июля Газпром заявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", поставки газа сократится вдвое.

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