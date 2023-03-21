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Россия будет помогать Китаю наращивать ядерный потенциал, - дипломат Огрызко

21 мартa, 2023 вторник
17:23
война с Россией

Дипломат, министр иностранных дел в 2007-2009 гг., руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что Китаю нужно максимально быстро достичь уровня ядерного потенциала США и России

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Думаю, что Си Цзиньпин пообещал помочь Путину балансировать, чтобы Россия не утонула, чтобы Россия держалась на плаву. И Си Цзиньпин бросит спасательный круг в экономическом плане. Сейчас российская энергетика переориентировалась на Китай. Если китайский рынок сбыта для нефти и газа пропадает Россия останавливается - это пас, который Си Цзиньпин дает Путину, и тот его не может не взять, а Си Цзиньпин для себя выторговал свой интерес, и этот интерес заключается в том, что Россия, как ядерное государство, будет помогать Китаю наращивать свой ядерный потенциал. Китаю нужно максимально быстро достичь уровня ядерного потенциала США и России", - пояснил Огрызко.

Дипломат также добавил, что китайский мирный план абсолютно неприемлем для украинцев.

"Что касается "мирного плана", то в Китае понимают, что никто на него не согласится. Этот план абсолютно неприемлем для нас. Потому что остановиться там, где сейчас расположена линия фронта, в Украине никто никому не позволит. Этот план - это конфетти дипломатически-политического характера, разбрасываемого, чтобы запудрить мозги. Китайский "мирный план" не сработает", - подчеркнул Огрызко.

  • В понедельник, 20 марта, в Москве состоялась неофициальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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