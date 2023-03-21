Россия будет помогать Китаю наращивать ядерный потенциал, - дипломат Огрызко
Дипломат, министр иностранных дел в 2007-2009 гг., руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко отметил, что Китаю нужно максимально быстро достичь уровня ядерного потенциала США и России
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Думаю, что Си Цзиньпин пообещал помочь Путину балансировать, чтобы Россия не утонула, чтобы Россия держалась на плаву. И Си Цзиньпин бросит спасательный круг в экономическом плане. Сейчас российская энергетика переориентировалась на Китай. Если китайский рынок сбыта для нефти и газа пропадает Россия останавливается - это пас, который Си Цзиньпин дает Путину, и тот его не может не взять, а Си Цзиньпин для себя выторговал свой интерес, и этот интерес заключается в том, что Россия, как ядерное государство, будет помогать Китаю наращивать свой ядерный потенциал. Китаю нужно максимально быстро достичь уровня ядерного потенциала США и России", - пояснил Огрызко.
Дипломат также добавил, что китайский мирный план абсолютно неприемлем для украинцев.
"Что касается "мирного плана", то в Китае понимают, что никто на него не согласится. Этот план абсолютно неприемлем для нас. Потому что остановиться там, где сейчас расположена линия фронта, в Украине никто никому не позволит. Этот план - это конфетти дипломатически-политического характера, разбрасываемого, чтобы запудрить мозги. Китайский "мирный план" не сработает", - подчеркнул Огрызко.
- В понедельник, 20 марта, в Москве состоялась неофициальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.25
Покупка 38.25Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное