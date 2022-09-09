Россия будет получать сверхприбыль из-за торговли энергоносителями весь 2023 год, - эксперт по энергетике Рябцев
Пока Россия не будет испытывать отсутствие денег из-за продажи угля, нефти и газа
Об этом сказал в эфире Эспрессо эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.
"Ни о каких потерях в первоначальный период действий санкций речь не идет. Россия будет получать сверхдоходы от торговли энергоносителями в этом и следующем году. Скорее, даже весь следующий год. Вполне понятно, почему ЕС и G7 пытаются ограничить эти доходы", - рассказал он.
По мнению эксперта, выбрана неправильная тактика.
"Они пытаются вмешаться в то, что выстраивалось десятилетиями. Речь идет о работе рынка. Нужно ограничивать аппетиты не энергетических компаний, а приведших к финансовым спекулянтам
того, что газовые котировки $2800/1 тыс.кубов, а нефть – около $90 за баррель. Хотя газ должен стоить на уровне $700/1 тыс.кубов, а нефть - $40-50 за баррель", - подытожил Рябцев.
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