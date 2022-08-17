Россия будет переходить к зимней стратегии: шантажировать Европу для давления на Украину, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что страна-агрессорка Россия будет переходить к зимней стратегии, то есть шантажировать страны Европы, чтобы они давили на Украину в плане переговоров с РФ
Военный эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Российские оккупанты не собираются отступать. Россия хочет прибегнуть к зимней стратегии боевых действий: перейти через зиму и благодаря холодному периоду создать риски для Европы. Россия стремится через газовые и экономические проблемы добиться того, чтобы европейские страны заботились о себе, а не об устойчивости Европы , и давили на Украину в плане переговоров с РФ", - отметил Згурец.
Эксперт добавил, что риски затяжной войны остаются высокими.
"Пока договариваться с Россией не о чем. Мы должны выбить кафиров из нашей земли. Любые переговоры дают стране-агрессорке время для накопления сил и возобновления наступательных действий. В то же время риски затяжной войны, конечно же, остаются высокими. Никто не говорит, что мы до конца 2022 года выбьем россиян с территории Украины", - отметил Сергей Згурец.
- 9 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему Украина не выгодна переговорам с Россией.
- 15 августа вышло интервью с главой МИД Дмитрием Кулебой, в котором он рассказал, как проходили его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 10 марта в Анталье.
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