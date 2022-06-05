Россия будет отправлять на войну с Украиной командиров-женщин, - Роман Цымбалюк
Из-за значительных потерь среди личного состава оккупационные войска планируют привлекать женщин-военнослужащих
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"В Южном военном округе в связи с большими потерями среди личного состава планируют отправлять для участия в "специальной военной операции" военнослужащих-женщин".
Так, в 58-й общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ) на должности командиров взводов и рот уже назначили женщин-офицеров", - сказал Цымбалюк.
По его словам, они находятся в пунктах постоянной дислокации, но готовятся ехать в Украину.
- Во время боевого столкновения на Востоке Украины военнослужащими ВСУ уничтожен генерал-майор армии страны-агрессора Роман Кутузов.
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