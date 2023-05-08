Россия будет определять позицию по "зерновому соглашению", опираясь на выборы в Турции, - политолог Магда
Продолжение соглашения по экспорту украинского зерна будет зависеть от результатов выборов в Турции – россияне будут отталкиваться от поддержки Реджепа Эрдогана
Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Евгений Магда.
"Я думаю, это будет зависеть от результатов выборов в Турции. Россияне для себя определили, что они де-факто поддерживают Эрдогана и будут от этого отталкиваться. Россия не просто хочет заблокировать вывоз украинского зерна, а обеспечить вывоз своего и удобрений своих и белорусских". Я думаю, мы все в мае увидим, отделим зерна от плевел в позиции российского медведя", - считает он.
Выборы в Турции назначены на 14 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное