Об этом в эфире Эспрессо заявил политолог Евгений Магда.

"Я думаю, это будет зависеть от результатов выборов в Турции. Россияне для себя определили, что они де-факто поддерживают Эрдогана и будут от этого отталкиваться. Россия не просто хочет заблокировать вывоз украинского зерна, а обеспечить вывоз своего и удобрений своих и белорусских". Я думаю, мы все в мае увидим, отделим зерна от плевел в позиции российского медведя", - считает он.

Выборы в Турции назначены на 14 мая.