Россия будет оказывать давление на Украину войсками на границе и возможным признанием "Л/ДНР" для выполнения Минских соглашений на ее условиях - политэксперт

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Самое главное, что захотела реализовать Россия в Украине - этот так называемый особый статус для Донбасса, "формула Штайнмайера", все, что касается так называемого российского сценария реализации Минских соглашений. Они видят, что это не очень получается сделать, что в Украине большое сопротивление общества и даже власти Зеленского, которая сначала якобы хотела на это пойти, они на это пойти не могут, потому что понимают, чем это может закончиться для них в Украине", - сказал Смолий.



По его мнению, эскалация на границе – это давление на Украину, чтобы она пошла на условия Кремля.



"Второе – видя, что срывается так называемое наступление РФ на Украину с помощью США, Великобритании, частично ЕС – они пошли на прямой шантаж. "Если вы не можете заставить Украину и если она не хочет заставить себя подписать определенные капитулятивные условия, то мы в таком случае признаем террористические "Л/ДНР" и их возвращение в Украину будет фактически невозможным". Это с точки зрения России", - добавил эксперт.



Он заметил, что решение Госдумы РФ об обращении к Путину о признании "Л/ДНР" не самостоятельно.



"Она - это некая кнопка в Кремле, на которую нажимает Путин и они голосуют. Все эти вещи согласованы и они делаются для того, чтобы давить на наше государство и на ЕС, чтобы он заставил нас что-то там подписывать. Сейчас важно для общества делать все, чтобы мы на это не согласились", – сказал Смолий.



Он назвал это блефом РФ.



"Один блеф мы уже переломили, касавшийся мастштабного наступления на наше государство. Хотя вероятность эскалаций всегда есть и будет, пока существует Россия и путинский режим. Пока войска от Украины не очень отошли. Верить их заявлениям – это все равно, что верить в магию. Россия будет дальше продолжать давить на Украину таким методом и вторым методом будет шантаж: "Мы признаем террористические "Л/ДНР" и введем туда войска ОДКБ".

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании "Л/ДНР", однако в Кремле считают, что это не коррелируется с Минскими договоренностями