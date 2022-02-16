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Россия будет оказывать давление на Украину войсками на границе и возможным признанием "Л/ДНР" для выполнения Минских соглашений на ее условиях - политэксперт

16 февраля, 2022 среда
16:18
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Политический эксперт Андрей Смолий считает, что голосование Госдумы РФ по обращению к президенту Владимиру Путину с просьбой признать террористические организации "Л/ДНР" независимыми государствами является давлением на ЕС и Украину с целью выполнения Минских соглашений на российских условиях

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Самое главное, что захотела реализовать Россия в Украине - этот так называемый особый статус для Донбасса, "формула Штайнмайера", все, что касается так называемого российского сценария реализации Минских соглашений. Они видят, что это не очень получается сделать, что в Украине большое сопротивление общества и даже власти Зеленского, которая сначала якобы хотела на это пойти, они на это пойти не могут, потому что понимают, чем это может закончиться для них в Украине", - сказал Смолий.

По его мнению, эскалация на границе – это давление на Украину, чтобы она пошла на условия Кремля.

"Второе – видя, что срывается так называемое наступление РФ на Украину с помощью США, Великобритании, частично ЕС – они пошли на прямой шантаж. "Если вы не можете заставить Украину и если она не хочет заставить себя подписать определенные капитулятивные условия, то мы в таком случае признаем террористические "Л/ДНР" и их возвращение в Украину будет фактически невозможным". Это с точки зрения России", - добавил эксперт.

Он заметил, что решение Госдумы РФ об обращении к Путину о признании "Л/ДНР" не самостоятельно.

"Она - это некая кнопка в Кремле, на которую нажимает Путин и они голосуют. Все эти вещи согласованы и они делаются для того, чтобы давить на наше государство и на ЕС, чтобы он заставил нас что-то там подписывать. Сейчас важно для общества делать все, чтобы мы на это не согласились", – сказал Смолий.

Он назвал это блефом РФ.

"Один блеф мы уже переломили, касавшийся мастштабного наступления на наше государство. Хотя вероятность эскалаций всегда есть и будет, пока существует Россия и путинский режим. Пока войска от Украины не очень отошли. Верить их заявлениям – это все равно, что верить в магию. Россия будет дальше продолжать давить на Украину таким методом и вторым методом будет шантаж: "Мы признаем террористические "Л/ДНР" и введем туда войска ОДКБ".

  • 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
  • Президент РФ Владимир Путин получил обращение Госдумы о признании "Л/ДНР", однако в Кремле считают, что это не коррелируется с Минскими договоренностями

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"ЛНР"
"ДНР"
ОРДЛО
Андрей Смолий
Комментарий с Анжеликой Сизоненко
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