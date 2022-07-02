Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Россияне начали обстреливать украинские города, поскольку им нужно показать, что туда, куда не дотягиваются их войска, могут долететь их ракеты. Это абсолютно нормальная тактика любой террористической организации. Так действуют ХАМАС и Хезболла. И на Ближнем Востоке это воспринимается как нормальная жизнь. К примеру, в 1974 году мы могли сказать, что после Шестидневной Войны и войны Судного дня государство Израиль обеспечило себе право на существование, однако это не означает, что его враги успокоились. Они просто не могут перейти границы Израиля, потому что потерпят поражение. Однако они обстреливают Израиль, и люди живут в таких условиях", - пояснил Портников.

Портников добавил, что ракетные обстрелы Украины будут продолжаться после окончания боевых действий.

"Я считаю, что ракетные обстрелы Украины будут продолжаться даже после окончания боевых действий. Российские войска могут покинуть нашу территорию, потому что потерпят здесь поражение, но это же не означает, что Путин позвонит по телефону Зеленскому и предложит подписать мирный договор. Нет, он будет рассматривать вопрос дальнейших ракетных атак по территории Украины. И в таких условиях мы можем прожить еще целые десятилетия. Это реальность, и к ней нужно готовиться", - добавил Портников.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. На 30 июня число погибших увеличилось до 8 .

1 июля по Одесчине был нанесен ракетный удар с самолетов стратегической авиации с направления Черного моря. В результате удара поврежден 9-этажный жилой дом. Погиб 21 человек

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