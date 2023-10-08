Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Россия будет использовать события в Израиле для отвлечения внимания от войны в Украине, - ISW

Россия будет использовать события в Израиле для отвлечения внимания от войны в Украине, - ISW

8 октября, 2023 воскресенье
07:32
Мир

Россия попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций, направленных на уменьшение поддержки США и Запада к Украине

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль усилил несколько информационных операций после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Россия утверждает, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заниматься" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Такого рода задвижка на Ближнем Востоке безусловно выгодна России": израильский журналист Сергей Ауслендер

В министерстве иностранных дел РФ также обвинили Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия в Израиле.

Известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на время отвратит свое мнение от Украины и снова займется гашением вечного огня на Ближнем Востоке".

"Эти нарративы Кремля нацелены на западную аудиторию и убивают клин в военную поддержку Украины. РФ стремится деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерена заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военные усилия Украины", - подчеркнул он. ISW.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения.

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами Сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

Эспрессо.TV в режиме реального времени следит за событиями: детали в текстовой трансляции.

Россия
Израиль
Война с Россией
Читайте также:
Ілон Маск
6 октября, 2023 пятница
США заставляют Илона Маска дать показания по поводу его завладения Twitter за $44 млрд
7 октября, 2023 суббота
Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW
7 октября, 2023 суббота
"Ноль процентов такой вероятности": российский оппозиционер Пономарев о приостановлении Путиным войны из-за нехватки ресурсов
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.1
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
8 октября
07:14
Силы обороны имели частичный успех вблизи Андреевки Донецкой области, - Генштаб
07:05
Обновлено
"Колос" vs "Ворскла". Коваливка, 7 октября 2023 года
"Ворскла" сыграла в ничью с "Колосом": результаты и расписание всех матчей 10 тура УПЛ
06:00
ХАМАС напал на Израиль. Нетаньяху объявил о войне. Хронология событий
05:52
Израиль Палестина
Война Палестины с Израилем: телеканал Al Arabiya назвал количество жертв с обеих сторон
04:31
Флаг Израиля
Знаковые постройки Нью-Йорка и Берлина подсветили цветами израильского флага
04:05
Израиль (иллюстративное)
Палестинская ракета попала в больницу в Ашкелоне: есть раненые
03:37
В Одесской области взяли под стражу "смотрящих" за городом Черноморск
02:49
Мы переходим в наступление, - Нетаньяху
01:54
Кадыров предложил отменить президентские выборы в РФ или провести их с одним кандидатом
01:50
полковник Йонатан Штайнберг
В бою погиб командир израильской бригады "Нахаль"
01:22
Украинскую парамедикиню Тайру прооперировали в Германии
00:20
РФ обвинила Украину в атаке ракетой в Крым
2023, суббота
7 октября
23:55
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль использует всю свою мощь для уничтожения ХАМАС и посоветовал жителям Газы "убегать немедленно"
23:16
На ТОТ Запорожской области россияне грабят местных и угрожают расправой, - Нацспротив
22:42
Байден намерен просить Конгресс о пакете помощи Украине на $100 млрд, - The Telegraph
22:41
Атака ХАМАС на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Тель-Авив
22:17
В Сумской области арестовали "целительницу", которая выманила у женщины почти 2 млн грн
21:48
Эксклюзив
"Украине нужно думать, как убедить партнеров продолжить поддержку": дипломат Дещица о влиянии ситуации в Израиле на Киев
21:41
"На связи!": в Киеве презентовали выставку об истории развития технологий связи в Украине и мире
21:38
Эксклюзив
Избранный НБУ вариант девальвации создает огромные коррупционные возможности, - экономист Кушнирук
21:23
Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Херсонской области: ранен мужчина
20:50
Эксклюзив
Мэтью Брайза
Все еще неиспользованной остается помощь Украине от США на сумму $5 млрд, – дипломат Брайза
19:43
В Лисичанске оккупанты обустроили военный госпиталь в многоквартирном жилом доме, - Генштаб
19:28
Эксклюзив
Если говорят о деньгах, которые получает Украина, значит все на правильном пути, - польский политик Чех
19:17
Идентифицированы 48 погибших в результате ракетного удара России по селу Гроза
19:09
Эксклюзив
Флаг Словакии
Словакия перестанет быть союзником Украины в той форме, в какой была до сих пор, - политолог Месежников
18:36
Совбез ООН
Из-за событий в Израиле Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН
18:30
Обзор
ПТРК "Стугна-П": как "украинские джавелины" уничтожают российскую бронетехнику, технические характеристики, особенности и применение на войне
18:30
Инфографика
Курс валют на 7 октября: сколько стоят доллар и евро
18:25
Эксклюзив
"Такого рода заваруха на Ближнем Востоке безусловно выгодна России": израильский журналист о российском влиянии на нападение ХАМАСа на Израиль
18:19
В ночь на понедельник возможны заморозки: погода от Натальи Диденко
18:04
США дадут Израилю все необходимое для самозащиты от терроризма, - Остин
17:52
Эксклюзив
Навязывать Украине дополнительные экономические трудности из-за интереса польских фермеров в выборах - стратегическое самоубийство, - дипломат Брайза
17:47
РФ распространяет фейк, что Британия введет войска в Украину и будет контролировать проведение операций в Крыму
17:02
Полиция Лас-Вегаса подозревает, что убийства Тупака Шакура и Бигги Смоллза могут быть связаны
17:01
Обновлено
Карта переходов общин из Московского патриархата по состоянию на октябрь 2023 года
16:39
Обновлено
В Афганистане произошли два землетрясения: не меньше 15 погибших и 78 раненых
16:25
Ко Дню украинской письменности и языка Министерство культуры представит государственную целевую программу развития и распространения украинского языка, - Ростислав Карандеев
16:06
OPINION
События в Израиле могут изменить лицо Ближнего Востока и мира и повлиять на войну, которую РФ рассчитывает вести на украинской земле. Колонка Виталия Портникова
16:04
Эксклюзив
Военный аналитик Гетьман рассказал, имеет ли влияние война в Израиле на Украину
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV