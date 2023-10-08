Россия будет использовать события в Израиле для отвлечения внимания от войны в Украине, - ISW

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль усилил несколько информационных операций после терактов ХАМАС в Израиле 7 октября, обвиняя, прежде всего, Запад в том, что он пренебрегает конфликтами на Ближнем Востоке ради поддержки Украины. Россия утверждает, что международное сообщество перестанет обращать внимание на Украину.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенным Штатам и их союзникам следовало бы "заниматься" работой над "палестино-израильским урегулированием", а не "вмешиваться" в дела России и оказывать Украине военную помощь.

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В министерстве иностранных дел РФ также обвинили Запад в блокировании усилий необходимого "квартета" России, США, Евросоюза и ООН, что привело к эскалации насилия в Израиле.

Известный российский пропагандист Сергей Мардан прямо заявил, что Россия выиграет от эскалации, поскольку мир "на время отвратит свое мнение от Украины и снова займется гашением вечного огня на Ближнем Востоке".

"Эти нарративы Кремля нацелены на западную аудиторию и убивают клин в военную поддержку Украины. РФ стремится деморализовать украинское общество, утверждая, что Украина потеряет международную поддержку, и намерена заверить российскую внутреннюю аудиторию, что международное сообщество будет игнорировать военные усилия Украины", - подчеркнул он. ISW.

События в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране внедрен режим военного положения.

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАГАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами Сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

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