"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина

Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в передаче "Москва. Кремль. Путин" на пропагандистском канале "Россия-1", передает Еспресо.TV.



"Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение в Украину – пожалуй, американцы сами уже поверили в то, что это не информационный вброс, а настоящая правда, – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее", - отметил , в частности, Песков.



Справка



Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи во вторник, 7 декабря.



Главным вопросом обсуждения было очередное накопление российских войск на границе с Украиной.



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После переговоров агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США и Евросоюз изучают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия ударит по Украине. Среди наиболее вероятных ограничений якобы рассматривается конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Вдобавок Запад может ограничить возможность инвесторов покупать на вторичном рынке российские долговые обязательства.



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