"Россия будет финансово изолирована". Песков подтвердил, что Байден предупредил Путина
Президент США Джо Байден заявил российскому президенту Владимиру Путину, что если Россия попытается пойти войной против Украины по новым направлениям, то "будет финансово изолирована"
Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в передаче "Москва. Кремль. Путин" на пропагандистском канале "Россия-1", передает Еспресо.TV.
"Байден говорил о том, что, если будет вот это эфемерное вторжение в Украину – пожалуй, американцы сами уже поверили в то, что это не информационный вброс, а настоящая правда, – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее", - отметил , в частности, Песков.
Справка
Переговоры Путина и Байдена прошли в режиме видеосвязи во вторник, 7 декабря.
Главным вопросом обсуждения было очередное накопление российских войск на границе с Украиной.
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После переговоров агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что США и Евросоюз изучают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), если Россия ударит по Украине. Среди наиболее вероятных ограничений якобы рассматривается конвертация рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов. Вдобавок Запад может ограничить возможность инвесторов покупать на вторичном рынке российские долговые обязательства.
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