Медведев подчеркнул , что эти центры находятся за пределами Украины.

"В случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, - в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - сказал заместитель председателя Совбеза РФ

Для Медведева "понятно, что это за центры – и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно".

"Но, конечно, следует понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", - считает российский политик.

24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для оглашения "полноценной войны" Украине.

24 мая начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что до конца 2022 г. украинские военные должны зайти на территорию оккупированного Крыма.

1 марта Медведев пригрозил войной Франции.

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