Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Медведев повторил угрозы Кремля из-за поставок оружия в Украину
Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет стрелять по центрам принятия Украиной решений
Медведев подчеркнул , что эти центры находятся за пределами Украины.
"В случае, если, не дай Бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, - в этом случае у вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений", - сказал заместитель председателя Совбеза РФ
Для Медведева "понятно, что это за центры – и министерство обороны, и генштаб, и все, что угодно".
"Но, конечно, следует понимать, что конечные центры принятия решений в этом случае, к сожалению, находятся даже не на территории Киева. Поэтому это, безусловно, угроза, которую нужно будет учитывать", - считает российский политик.
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