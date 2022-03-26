Россия будет бомбить города, чтобы деморализовать украинские силы, – Минобороны Великобритании
Российские оккупационные войска продолжат бомбить города авиацией и обстреливать из артиллерии, чтобы деморализовать украинских военных
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
"Российские войска неохотно участвуют в крупномасштабных городских пехотных операциях, предпочитая полагаться на неизбирательное использование воздушных и артиллерийских бомбардировок в попытке деморализовать обороняющиеся силы", – говорится в сообщении.
В Министерстве отмечают, что Россия продолжает осаждать крупные украинские города, включая Харьков, Чернигов и Мариуполь.
"По всей вероятности, что Россия продолжит использовать свою тяжелую огневую мощь в городских районах, стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданского населения", - добавляют в сообщении.
- Напомним, Генштаб ВС РФ изменил риторику о целях полномасштабной войны против Украины, что может свидетельствовать о постепенном изменении информационной основы для россиян.
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