Россия бросит на содержание оккупированных территорий Донбасса 990 млрд рублей, - украинская разведка

Об этом сообщают "Донбасс.Реалии" .

Об этом говорится в утвержденной российским правительством "Программе ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы", а Донецк и Луганск в российской документации называют "территория 1" и "территория 2".

Представитель одного из разведывательных органов Украины заявил, что сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику.

"Недавно правительством РФ было проведено отдельное заседание, посвященное оккупированным территориям, и там была принята программа поддержки Т1 и Т2, как они называют наши оккупированные территории. После этого заседания правительства заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров приехал в Ростов, провел совещание с представителями так называемых "правительств" Донецка и Луганска, довел руководящие указания, и уже мы видим реализацию ", - рассказал источник в украинской разведке.

Также украинским разведчикам стало известно, что управление социально-экономической жизнью на оккупированном Донбассе осуществляется через Межведомственную комиссию по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины, созданную в декабре 2014 года. Финансирование происходит через московский Благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов, руководителем наблюдательного совета которого является Сергей Назаров.

Ряд сотрудников этого фонда занимают должности в руководстве группировок "ДНР" и "ЛНР".

Согласно внутренним российским данным на оккупированном Донбассе проживают около 2,9 млн человек. 38% из них - пенсионеры. Средняя зарплата - 15 тыс. рублей, на 20 тыс. меньше, чем в соседней Ростовской области.

В планах Кремля в 2024 году вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года.

Военная составляющая содержания группировок "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

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