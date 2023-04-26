Россия бросила на войну в Украине около 369 тыс. военных и 5,9 тыс. единиц тяжелого вооружения
В Украине воюет около 369 тысяч российских военных и 5,9 тысячи единиц тяжелого вооружения армии РФ
Об этом сообщает Military Media Center
"По последним данным, в боевые действия против Украины Россия бросила в 48 бригад и 122 полка, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В целом против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения", - говорится в заявлении.
Сообщается, что долгосрочные планы Москвы остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам.
"Для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области", - пишет ведомство.
Первоочередной целью РФ остается установление полного контроля над городом Бахмут, а также Авдеевкой и Марьинкой.
"Враг направляет усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержание под контролем временно оккупированных территорий. Фиксируется, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк", - добавили в центре.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 188 410 военных, 7 162 бронированные машины и 2 877 артиллерийских систем.
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